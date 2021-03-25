Пьяная женщина "заминировала" ТЦ в Актау

Женщина доставлена в управление полиции Актау для выяснения обстоятельств.

В полицию Актау поступило сообщение о том, что в торговом центре "Ардагер" заложено взрывное устройство, передает zakon.kz.

Информация оказалась ложной, сообщили в пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области.

Полиция провела осмотр помещения ТЦ, ничего не нашла.

Сотрудниками полиции в кратчайшее время было установлено лицо, сообщившее заведомо ложную информацию. Им оказалась 63-летняя жительница Актау. Кроме того, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина доставлена в управление полиции Актау для выяснения обстоятельств. пресс-служба ДП Мангистауской области

Ранее неизвестный подложил муляж бомбы в гостиницу города Актобе.

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