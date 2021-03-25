Увеличилось количество жертв нападения родственника на свою семью в СКО

Нападавшему грозит пожизненное заключение.

В Петропавловске скончалась 89-летняя женщина после нападения родственника, приехавшего из Алматы, сообщает zakon.kz.

Уголовное дело, возбужденное по статье "убийство", переквалифицировано. Теперь подозреваемому вменяется покушение на убийство двух лиц из корыстных побуждений, передает Sputnik Казахстан.

Как уже писалось ранее, приехавший в гости к своей семье в Петропавловск 30-летний алматинец вдруг схватился за нож.

Тогда он убил 48-летнююю женщину. Юношу и пенсионерку с многочисленными ранениями поместили в реанимацию. Сегодня пенсионерка умерла.

Трагедия произошла в одном из домой элитного микрорайона. Известно, что 30-летний родственник был пьян в момент нападения. Причиной агрессии послужил финансовый вопрос.

Ему грозил срок до 15 лет лишения свободы. Однако теперь могут дать пожизненное.

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