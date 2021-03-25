Миротворцы участвуют в марафоне добрых дел

40 офицеров и сержантов пополнили постоянный запас Городского центра крови города Алматы на 18 литров.

В рамках общенационального проекта "Марафон добрых дел" в год празднования 30-летия Независимости Казахстана военнослужащие Центра миротворческой подготовки Минобороны сдали кровь, сообщает zakon.kz.

40 офицеров и сержантов пополнили постоянный запас Городского центра крови города Алматы на 18 литров. Донорская кровь будет направлена на оказание качественной трансфузионной помощи пациентам Института педиатрии и детям, старадающим онкологическими заболеваниями.

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