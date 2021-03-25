Побережье Капшагая устилают использованные шприцы и иглы

В пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области отреагировали на запрос корреспондента zakon.kz.

В казахстанских соцсетях распространяется видео, снятое в микрорайоне Восточный города Капшагай. На кадрах запечатлены множество использованных одноразовых шприцов игл и систем, устилающих побережье озера, сообщает zakon.kz.

Сняла видео Марина Шамаева и выложила в Instagram.

По ее словам, рядом играли подростки и Марине пришлось им объяснять, я чтобы они ни в коем случае не лезли в воду и не притрагивались к медотходам.

Неизвестно для лечения каких заболеваний использовались данные медицинские отходы.

В пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области отреагировали на запрос корреспондента zakon.kz.

В ответе говорится, что отходы медицинского назначения опубликованные в соцсетях никакого отношения к областному медицинскому учреждению не имеют.

В нашей больнице медицинские отходы собираются в специальные емкости желтого цвета, которые в обязательном порядке, обладают двумя ключевыми свойствами: влагостойкостью и герметичностью. Ежедневно в утреннее время, в соответствии действующим нормам, сдаются в комнату для хранения КБСУ. Иными словами, то, что содержится внутри них, ни при каких условиях не должно взаимодействовать с окружающей средой. Во-вторых, наша больница ежегодно заключает договор с организацией, которая специализируется на оказании медицинских услуг и выполняет определенные требования при утилизации медицинских отходов три раза в неделю. пресс-служба управления здравоохранения Алматинской области

Вопрос – кто выбросил медицинские отходы в озеро Капшагай, остается открытым.

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