В Алматинской области усилят карантин

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Постановление вступает в силу с 7:00 28 марта 2021 года.
Вышло новое постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Алматинской области, сообщает zakon.kz.
Постановление вступает в силу с 7:00 28 марта 2021 года.
Вводятся следующие ограничительные меры:
Приостанавливается деятельность:
Запрет на проведение совещаний (заседаний) в очном режиме;
Разрешается деятельность следующих объектов, при условии:
Работа на вынос и доставку разрешается без ограничений по времени.
Работа игровых площадок запрещается;
Объектов среднего образования:
70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном
театров, кинотеатров с заполняемостью не более 20%. В воскресные дни деятельность запрещена;
не менее 70% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);
обеспечить усиленный дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка помещений с применением дезинфекционных средств, проветривание), а также в воскресные дни проводить уборку и дезинфекцию всех помещений и прилегающей территории;
Руководителям хозяйствующих субъектов (объектов), всем физическим и юридическим лицам, их филиалам и представительствам, индивидуальным предпринимателям, государственным предприятиям и учреждениям, всем независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности строго выполнять требования настоящего постановления. В воскресные дни проводить уборку и дезинфекцию помещений и прилегающей территории.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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