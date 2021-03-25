В Алматинской области усилят карантин

Постановление вступает в силу с 7:00 28 марта 2021 года.

Вышло новое постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Постановление вступает в силу с 7:00 28 марта 2021 года.

Вводятся следующие ограничительные меры:

Приостанавливается деятельность:

объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары), при заполняемости более 50%, в том числе более 30 посадочных мест в залах;

дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек;

детских развлекательных центров (игровых площадок), аттракционов, в том числе в помещении и на открытом воздухе (батутов, в парках и площадях аренду велосипедов и электросамокатов, катание на животных);

Запрет на проведение совещаний (заседаний) в очном режиме;

Разрешается деятельность следующих объектов, при условии:

объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) в помещении при заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 07:00 часов до 22:00 часов, в воскресные дни деятельность запрещается, за исключением работы на вынос и доставку без ограничений по времени.

продовольственных и непродовольственных рынков в воскресные дни деятельность запрещена;

торгово-развлекательных центров, торговых объектов при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного посетителя с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67, графиком работы в будние дни и субботу с 10:00 часов до 20:00 часов, в воскресные дни деятельность торговых объектов (кроме объектов по продаже строительных материалов, сельскохозяйственной техники и оборудования) свыше 500 квадратных метров запрещается, за исключением продовольственных отделов внутри торговых объектов.

Работа на вынос и доставку разрешается без ограничений по времени.

Работа игровых площадок запрещается;

Объектов среднего образования:

разрешается обучение в дистанционной форме (онлайн);

обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

разрешается обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы в дежурных классах с численностью детей не более 15 человек;

комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):

70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном

театров, кинотеатров с заполняемостью не более 20%. В воскресные дни деятельность запрещена;

не менее 70% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

обеспечить усиленный дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка помещений с применением дезинфекционных средств, проветривание), а также в воскресные дни проводить уборку и дезинфекцию всех помещений и прилегающей территории;

Руководителям хозяйствующих субъектов (объектов), всем физическим и юридическим лицам, их филиалам и представительствам, индивидуальным предпринимателям, государственным предприятиям и учреждениям, всем независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности строго выполнять требования настоящего постановления. В воскресные дни проводить уборку и дезинфекцию помещений и прилегающей территории.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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