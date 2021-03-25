Мама заперла дочь и на двое суток уехала к любимому в Усть-Каменогорск

В отношении нерадивой матери возбуждено административное производство за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию.

В Экибастузе 12-летняя девочка двое суток находилась в закрытой квартире одна без продуктов, сообщает zakon.kz.

В полицию позвонили соседи, передает Павлодар-онлайн.

Полицейские выяснили, что мать девочки уехала в Усть-Каменогорск и вернуться собиралась через несколько дней.

Что ребенок в квартире один, без продуктов питания, ее никак не волновало. Мать больше переживала, что, вернувшись домой, больше не встретит "мужчину своей мечты". старший инспектор управления полиции города Экибастуза Павлодарской области Фатима Ахметчанова

Для вскрытия замка на входной двери квартиры были вызваны сотрудники департамента по ЧС, представители отдела образования. Подросток рассказала, что в Экибастузе проживает ее родная бабушка. Почему мать перед отъездом не отвела дочь к родственнице, неизвестно. Полицейские передали девочку ее бабушке под расписку.

Ранее мать несовершеннолетней уже привлекалась к административной ответственности по статье 127 КоАП РК за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, но выводов для себя не сделала, - проинформировали в полиции.

По данному факту в отношении нерадивой матери снова возбуждено административное производство по той же статье. Кроме того, поведение женщины будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где решат вопрос о дальнейшем пребывании дочери с матерью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!