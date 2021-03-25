На период карантина школьники будут учиться по-новому

Учащимся во время уроков в классах разрешается находиться без масок, отменяется кабинетная система.

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан внес изменения в Постановление о карантине в стране, сообщает zakon.kz.

Изменились требования к работе общеобразовательных школ на период введения послабления ограничительных мероприятий.

1. При входе и выходе обучающихся в здание организаций образования:

проводится ежедневный утренний фильтр медицинскими работниками всех сотрудников и обучающихся (термометрия бесконтактным термометром, обработка рук антисептиком у входа в здание);

маркируются специальными указателями по правилу "одностороннего движения" передвижения в школе, в том числе подъемы по лестницам;

наносится маркировка перед входом на асфальте для обеспечения дистанцирования в очереди;

наносятся сигнальные знаки для соблюдения дистанции, как в помещениях, так и в здании объекта образования в целом;

устанавливаются санитайзеры с кожным антисептиком для обработки рук учащихся, персонала в доступных местах на каждом этаже, у каждого класса (аудиторий, кабинета), в санитарных узлах и промаркированных емкостей для грязных масок;

обеспечивается наличие мыла в дозаторах в санузлах для учащихся и сотрудников, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, наличие плакатов с правилами мытья рук.

2. Режим занятий и организация рабочего места проводятся в соответствии со следующими требованиями:

расписание уроков составляется согласно рабочему учебному плану организации образования на учебный год с учетом комбинированного формата обучения;

учащимся во время уроков в классах разрешается находиться без масок;

отменяется кабинетная система;

соблюдается проектная мощность заполнения помещений;

организуются уроки физической культуры на свежем воздухе в теплый период времени (при температуре атмосферного воздуха не более -18°С) или обеспечивается постоянное проветривание спортивных залов.

3. В организациях образования проводятся следующие противоэпидемиологические мероприятия:

организуются работы санитарных постов на каждом этаже, осуществляется контроль в классах (группах) за своевременным мытьем рук учащихся (мытье рук с использованием жидкого мыла) по приходу в школу (до начало занятий), на переменах, после прогулки на улице, посещения санузла и в других случаях загрязнения;

функционируют медицинские кабинеты и изоляторы (для ежедневного замера температуры, выявления симптомов заболеваний, изоляции, в случаях выявления заболевших) с обеспечением необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, маски);

проводится еженедельный инструктаж среди сотрудников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным выполнением;

организуются специальные места для сбора использованных масок, перчаток, салфеток, использованных при чихании и кашле;

назначаются ответственные лица за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры бесконтактным термометром, инструктажа персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, термометрии, обработка оборудования и инвентаря, уборка помещений);

допускается посещение организации образования обучающимися, перенесшими заболевание, контактировавшие с больным коронавирусной инфекцией, при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации образования;

Кроме того, разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

в регионах, расположенных в зонах низкого и умеренного риска (зелёная и жёлтая зоны), обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;

в регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона):

обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс – 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);"

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!