Тепловоз столкнулся с легковым автомобилем в Петропавловске

Водитель автомашины ВАЗ 2110 каретой скорой помощи был доставлен в больницу.

Инцидент произошел еще 22 марта в шестом часу вечера, сообщает zakon.kz.

Информация о происшествии появилась в соцсетях.

41-летний водитель ВАЗ 2110 на регулируемом железнодорожном переезде, проигнорировав требования знака STOP "Движение без остановки запрещено", выехал на железнодорожные пути, загородив проезд тепловозу № 1216.

Водитель тепловоза был вынужден применить экстренное торможение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ВАЗ 2110 каретой скорой помощи был доставлен в одно из медицинских учреждений города, после оказания первой неотложной помощи отпущен домой. руководство УП города Петропавловска

После установления причиненного материального ущерба Южно-Уральской железной дороге в отношении водителя будет составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КРКоАП "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества" и для принятия процессуального решения будет передан в отдел административной полиции УП города Петропавловска.

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