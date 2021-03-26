Требуем высшей меры! – родственники убитой в Алматы девушки рассказали шокирующие подробности

Родные боятся, что она не единственная жертва.

Родственники убитой в Алматы 19-летней Аяжан рассказали подробности трагедии, сообщает zakon.kz.

Для этого они обратились в фонд #НемолчиKZ.

Девушка училась в Академии дизайна и моды "Сымбат" на четвертом курсе, уже имела свои авторские коллекции и интернет-магазин, где продавала изделия. Также работала в салоне красоты.

У родственников несколько версий, почему Аяжан поехала на встречу с мужчиной. Одна из них как раз связана с работой ее интернет-магазина. Версию о знакомстве с целью отношений с мужчиной отвергают, потому что у Аяжан был парень.

В тот день, когда она ушла с работы, но не вернулась в общежитие, тревогу забил именно он, затем подруги.

19 марта вечером Аяжан вышла с работы в 20:48. Парень ждал ее возле общежития, звонил, а затем кто-то или она сама написала в 23:00 - "выхожу", после этого связь с ней пропала.

Утром 20 марта начались поиски. Родственники заявляли в полицию в 12:00, но там сначала не брали заявление. Подключились друзья, волонтеры, стали делать запросы в службы такси.

21 марта волонтеры нашли таксиста inDriver, он сообщил адрес, куда отвез Аяжан и уточнил, что такси заказал некий Руслан.

Этот адрес сообщили полиции и дальше уже искали ее через базовую станцию абонентского номера.

Когда установили место, в квартиру родственников не пустила полиция, на месте были кареты скорой, вывели мужчину, измазанного кровью. Затем вышел оперуполномоченный и сообщил, что девушки там нет и сказал прийти утром в полицию.

О том, что Аяжан мертва, брат узнал только в интернете. В шоковом состоянии он обратился к полицейским, те признали, что не знали, как сообщить родственникам.

Аяжан была не просто убита, а убита с особой жестокостью. Ее нашли расчлененную. Подробности настолько шокирующие, что писать об этом невозможно. Родные боятся, что она не единственная жертва.

Если бы волонтеры, родственники не стали искать Аяжан так активно, не получили номер водителя, а потом и местонахождение, ее уже бы не нашли никогда. Слишком "профессионально" и быстро действовал маньяк. Родные плачут от мысли о том, как она страдала перед смертью. Что пережила эта девушка страшно представить. Со слов брата погибшей девушки, подозреваемый имеет медицинское высшее образование, семья интеллигентная и он характеризуется соседями, как воспитанный и культурный человек. В тот день, когда полиция его нашла, он нанес себе ножевые ранения в горло. Его увезли на скорой и оказали первую медпомощь.

Родственники потерпевшей обращаются к общественности страны, они боятся, что есть еще жертвы, что преступник сможет уйти от ответственности как психически больной. Они шокированы жестокостью и требуют высшей меры наказания за преступление.

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