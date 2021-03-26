У каждого ребенка должен быть свой взрослый – что такое проект "Наставники"

Проект реализуется фондом и партнерскими НПО с 2015 года. На сегодняшний день уже 170 подростков нашли своих старших друзей.

Основная идея проекта "Наставники", запущенного благотворительным фондом "Дара", заключается в том, чтобы помочь ребятам из детского дома развить навыки самостоятельной жизни, сообщает zakon.kz.

Проект реализуется фондом и партнерскими НПО с 2015 года. На сегодняшний день уже 170 подростков нашли своих старших друзей.

У каждого ребенка должен быть свой взрослый. Наставник Айгерим

Айгерим 29 лет, в проекте она уже второй год. Рассказывает, что в 2019 году вместе с подругой зашли на открытую информационную встречу проекта "Наставники" просто послушать.

Помню, тогда у меня возник вопрос: "Могу ли я помочь чем-то хотя бы одному ребенку?". И тут же появился ответ: "Да, почему бы не попробовать?". Айгерим

Ей подобрали подопечного - мальчик Расул, которому 15 лет. Айгерим вспоминает, что сначала испугалась, что ничем не сможет ему помочь. Не будет общих тем для разговоров. Но все сложилось, они познакомились, неловкости не было. Расул подошел, поздоровался и рассказал немного о себе. По словам Айгерим, психологи проекта филигранно подбирают пары.

В "Школе наставников" предупреждали, что дети сначала ведут себя хорошо, потом, когда раскрываются, показывают и негативные стороны. К этому надо быть готовыми.

Мы "притирались" как и все. Расул – парень серьезный, сюсюкать не любит. Но когда он при встрече меня обнимает, это много значит. У него есть еще братишка и сестренка, о которых он трепетно заботится. И может быть поэтому он понимает меня и не переходит границ. Айгерим

Айгерим уверена, что критичные моменты в отношениях связаны не с Расулом, а с ней.

Я переживала, что мы сильно отдалимся, когда ребенка забрали на лето. А там нет ни связи, ни сотовых телефонов. В этот период мы общались два или три раза, и на встречах я понимала, что у нас все хорошо, ничего не изменилось. Также меня тревожило его образование. Мне казалось, что ему надо лучше учиться, а мне – больше помогать с уроками. На помощь пришли психологи проекта и я поняла, что все эти "надо" – мой внутренний тик, "синдром отличницы". А реальная жизнь про другое. Айгерим

Девушка отмечает, что не ставит конкретных целей, но чувствует результат и отдачу от Расула. С каждой новой встречей ощущает его доверие и внимание. И осознание, что они есть друг у друга.

В наших отношениях всегда будет я – взрослый, ты – маленький, но мы принимаем решение вместе. Сейчас у нас стабильные, доверительные отношения. Меня все устраивает, главное – не потерять нить доверия. Но даже если мы когда-нибудь отдалимся, то мы постараемся найти путь друг к другу. Айгерим

Она констатирует, что если подвести предварительный итог, то воскресные дни, которые она проводит с Расулом – дни отдушины, когда можно обо всем забыть и жить моментом. Айгерим благодарна проекту за знакомство с Расулом, с координаторами, психологами и другими интересными людьми.

А моему другу я желаю не обращать внимание на неудачи, промахи и верить в светлое будущее. Помнить, что он не один, есть на свете человек, который выслушает, поддержит, просто посидит рядом если нужно. Пусть на его пути встречаются только хорошие люди. Не забывай мечтать. Желаю обрести уверенность в себе. И главное, здоровья твоим братишке и сестренке, а также следи за своим здоровьем. Айгерим

Это лишь одна из историй дружбы наставников и подростков из детских домов Казахстана.

Кто такой наставник?

Наставник – это взрослый человек, который хочет и может посвящать ребенку из детского дома свое время, знания, силы, становится для него значимой и близкой личностью в жизни.

Что нужно, чтобы стать наставником?

Важно быть старше 25 лет быть готовым уделять внимание и время подопечному. Минимальное время участия в проекте - 2 года, в идеале это дружба на всю жизнь.

Что делает наставник?

Наставник общается с подопечным, помогает ему адаптироваться в социуме, то есть дает ему незаменимые в жизни навыки. Он не спонсор, поэтому не приветствуются дорогие подарки ребенку, тем более выдача каких-либо сумм на карманные расходы. С примерами того, чему могут научить наставники можно ознакомиться на странице визуальной кампании проекта.

Как подать заявку?

В проекте действует 4 этапный отбор кандидатов в наставники:

Заполнение анкеты в био профиля проекта Посещение информационной встречи (онлайн) Прохождение и психологического тестирования Обучение в "Школе Наставников" (онлайн и оффлайн форматы) Подписать договор и начать собственную историю дружбы

Проект предоставляет постоянное обучение и психологическое сопровождение профессионалами. Проект бесплатный и открыт для каждого. Участие в проекте подразумевает присутствие в жизни ребенка, как минимум, в течение двух лет. В идеале – это дружба на всю жизнь. Стоит помнить, что участие в проекте требует большой ответственности, но в большинстве случаев за ответственностью взрослых стоит единственный шанс ребенка на нормальную жизнь.

Атырау: +7 701 080 0091, atyrau@nastavniki.kz

Алматы: +7 701 799 43 04, almaty@nastavniki.kz

Нур-Султан: +7 771 244 49 39, astana@nastavniki.kz

Караганда, Темиртау: + 7 747 940 33 28, karaganda@nastavniki.kz

Павлодар: + 7 777 934 68 58,+7 778 999 7666 pavlodar@nastavniki.kz

Уральск: +7 776 113 30 58 ,uralsk@nastavniki.kz

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