Украина признала Россию военным противником

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию военной безопасности государства, в которой Россия признается военным противником страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины, — говорится в документе.

Отмечается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции.

Кроме того, по мнению Киева, Москва планирует восстановить свое влияния в Украине.

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