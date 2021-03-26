Кому нужно отказаться от колбасы, рассказала врач

Уже 50 граммов сырокопченого лакомства по канцерогенности равны целой пачке сигарет.

Онколог рассказал агентству "Прайм", почему колбасу можно считать опаснее сигарет, сообщает zakon.kz.

По словам медика, уже 50 граммов сырокопченого лакомства по канцерогенности равны целой пачке сигарет.

По данным исследований, ежедневное употребление 50 граммов таких переработанных продуктов повышает риск развития рака толстой кишки на 18 процентов. главный онколог "СМ-Клиника", д. м. н., профессор Александр Серяков

Собеседник агентства напомнил, что не только колбасы, но и переработанное мясо в целом — сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы — официально относится к канцерогенам первой группы, согласно упомянутой классификации. Однако, отметил Серяков, особый вред для здоровья может нанести именно копченая колбаса.

Самой опасной с точки зрения канцерогенности является копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, ещё одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен, — объяснил врач.

Он уточнил, что это вещество выделяется в результате копчения, когда используемая для него древесина распадается под воздействием температур.

Следящие за здоровьем россияне должны задуматься о процессе приготовления мяса, предупредил медик. Основным фактором опасности являются мясные продукты, которые подверглись любой обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса — термическая обработка, копчение, консервация, соление.

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