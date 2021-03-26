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Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Фото: zakon.kz. 26 марта 2021, 08:01

.За прошедшие сутки зарегистрировано 1100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 237 300 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 31637 (+330),
  • в городе Нур-Султан – 28941 (+185),
  • в ВКО – 22706 (+19),
  • в Павлодарской области – 18926 (+28),
  • в Атырауской области – 18265 (+82),
  • в Карагандинской области – 17218 (+98),
  • в Акмолинской области – 15093 (+50),
  • в ЗКО – 14597 (+48),
  • в Костанайской области – 13591 (+40),
  • ⠀в СКО – 12940 (+7),
  • в Алматинской области – 12775 (+108),
  • в Жамбылской области – 6300 (+12),
  • в Актюбинской области – 4908 (+54),
  • в Туркестанской области – 4447 (+2),
  • в Мангистауской области – 4371 (+2),
  • в Кызылординской области – 3959 (+0).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 971 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 233,
  • в городе Алматы - 165,
  • в городе Шымкенте - 31,
  • в Акмолинской области - 75,
  • в Актюбинской области - 21,
  • в Алматинской области - 52,
  • в Атырауской области - 81,
  • в ВКО - 15,
  • в Жамбылской области - 88,
  • в ЗКО - 75,
  • в Карагандинской области - 42,
  • в Костанайской области - 50,
  • в Кызылординской области - 1,
  • в Мангистауской области - 22,
  • в Павлодарской области - 19,
  • в Туркестанская области - 1.

Всего в стране выздоровели 214 714 человек от COVID-19.

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