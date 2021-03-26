Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

.За прошедшие сутки зарегистрировано 1100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 237 300 случаев, из них:

в городе Алматы – 31637 (+330),

в городе Нур-Султан – 28941 (+185),

в ВКО – 22706 (+19),

в Павлодарской области – 18926 (+28),

в Атырауской области – 18265 (+82),

в Карагандинской области – 17218 (+98),

в Акмолинской области – 15093 (+50),

в ЗКО – 14597 (+48),

в Костанайской области – 13591 (+40),

⠀в СКО – 12940 (+7),

в Алматинской области – 12775 (+108),

в Жамбылской области – 6300 (+12),

в Актюбинской области – 4908 (+54),

в Туркестанской области – 4447 (+2),

в Мангистауской области – 4371 (+2),

в Кызылординской области – 3959 (+0).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 971 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 233,

в городе Алматы - 165,

в городе Шымкенте - 31,

в Акмолинской области - 75,

в Актюбинской области - 21,

в Алматинской области - 52,

в Атырауской области - 81,

в ВКО - 15,

в Жамбылской области - 88,

в ЗКО - 75,

в Карагандинской области - 42,

в Костанайской области - 50,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 22,

в Павлодарской области - 19,

в Туркестанская области - 1.

Всего в стране выздоровели 214 714 человек от COVID-19.

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