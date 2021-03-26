Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

.За прошедшие сутки зарегистрировано 1100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 237 300 случаев, из них:
- в городе Алматы – 31637 (+330),
- в городе Нур-Султан – 28941 (+185),
- в ВКО – 22706 (+19),
- в Павлодарской области – 18926 (+28),
- в Атырауской области – 18265 (+82),
- в Карагандинской области – 17218 (+98),
- в Акмолинской области – 15093 (+50),
- в ЗКО – 14597 (+48),
- в Костанайской области – 13591 (+40),
- ⠀в СКО – 12940 (+7),
- в Алматинской области – 12775 (+108),
- в Жамбылской области – 6300 (+12),
- в Актюбинской области – 4908 (+54),
- в Туркестанской области – 4447 (+2),
- в Мангистауской области – 4371 (+2),
- в Кызылординской области – 3959 (+0).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 971 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 233,
- в городе Алматы - 165,
- в городе Шымкенте - 31,
- в Акмолинской области - 75,
- в Актюбинской области - 21,
- в Алматинской области - 52,
- в Атырауской области - 81,
- в ВКО - 15,
- в Жамбылской области - 88,
- в ЗКО - 75,
- в Карагандинской области - 42,
- в Костанайской области - 50,
- в Кызылординской области - 1,
- в Мангистауской области - 22,
- в Павлодарской области - 19,
- в Туркестанская области - 1.
Всего в стране выздоровели 214 714 человек от COVID-19.
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