Мошенница "продавала" должности в полиции жителям Уральска

Большинством ее клиентов были обычные таксисты.

В Уральске женщина продавала должности в полиции, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Чтобы провернуть хитрую схему, мошенница представлялась сотрудником правоохранительных органов. За услуги брала 50 тысяч тенге. Любопытно, что большинством ее клиентов были обычные таксисты. Получив деньги, мошенница исчезала. Сейчас ее задержали. Она находится под подпиской о невыезде.

Она представлялась сотрудником полиции. Обещала трудоустроить 14 человек. Если есть еще пострадавшие - просим нам сообщить. сотрудник пресс-службы ДП ЗКО Камшат Сериккызы

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 "Мошенничество". Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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