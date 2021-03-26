Китай ввел ответные санкции против Великобритании

Китай ввел санкции в отношении девяти лиц и четырех организаций.

Китай ввел ответные санкции в отношении девяти лиц и четырех организаций из Великобритании, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает китайское министерство иностранных дел.

Санкции являются ответом КНР на ограничительные меры, введенные британской стороной против Китая из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Китай решил наложить санкции на девять британских лиц и четыре организации, которые злонамеренно распространяют ложную информацию, – указано в заявлении китайского МИДа.

Попавшим под санкции британцам и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Китай, в том числе в Гонконг и Макао, их собственность в стране заморожена, а гражданам и учреждениям Китая запрещено с ними сотрудничать.

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