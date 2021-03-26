Приложение zakon.kz
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Ожидаются повышение температуры и сильные осадки.
Паводки ожидаются в трех областях Казахстана, сообщает zakon.kz.
В связи с прогнозом положительного температурного фона и сильных осадков по горным рекам Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей в период с 26 по 28 марта 2021 года ожидается прохождение высоких тало-дождевых паводков, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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