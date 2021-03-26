Будьте осторожны в горах.

Сход лавин возможен в горах Алматы, сообщает zakon.kz.

В связи с выпадением осадков на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2100 м), в период 26-27 марта возможен сход снежных лавин, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Не выходите в горы в снегопад и непогоду;

Находясь в горах, следите за погодой;

Избегайте мест возможного схода лавин (чаще они сходят на безлесных склонах гор)

Быстро уйдите от лавины в безопасное место;

Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальнео положение, колени к животу, соориентируйте тело по направлению движения лавины;

При попадании в лавину, закройте нос и рот рукавицей, шарфом, двигайтесь в лавине плавательными движениями к краю;

При остановке лавины очистите место перед лицом и грудью, создайте пространство для дыхания;

Кричать бесполезно – снег полностью поглощает звуки, экономьте силы, не давайте себе уснуть;

Определите – верх-низ (дайте вытечь слюне изо рта), по возможности быстро выбирайтесь, перемещая снег под ноги и утаптывая его;

Наберите номер экстренных служб "112", "109".

Как нужно себя вести при сходе лавин

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