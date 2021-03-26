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Сход лавин возможен в горах Алматы 

Фото: piqsels.com 26 марта 2021, 09:50

Будьте осторожны в горах.

Сход лавин возможен в горах Алматы, сообщает zakon.kz.

В связи с выпадением осадков на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2100 м), в период 26-27 марта возможен сход снежных лавин, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Как нужно себя вести при сходе лавин
  • Не выходите в горы в снегопад и непогоду;
  • Находясь в горах, следите за погодой;
  • Избегайте мест возможного схода лавин (чаще они сходят на безлесных склонах гор)
  • Быстро уйдите от лавины в безопасное место;
  • Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальнео положение, колени к животу, соориентируйте тело по направлению движения лавины;
  • При попадании в лавину, закройте нос и рот рукавицей, шарфом, двигайтесь в лавине плавательными движениями к краю;
  • При остановке лавины очистите место перед лицом и грудью, создайте пространство для дыхания;
  • Кричать бесполезно – снег полностью поглощает звуки, экономьте силы, не давайте себе уснуть;
  • Определите – верх-низ (дайте вытечь слюне изо рта), по возможности быстро выбирайтесь, перемещая снег под ноги и утаптывая его;
  • Наберите номер экстренных служб "112", "109".

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