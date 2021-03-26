Чтят традиции за рубежом: Как казахская диаспора отметила Наурыз в Турции

После праздника начали поступать много положительных откликов от иностранцев.

День весеннего равноденствия Наурыз отмечают по всей планете. Считается, что щедрое празднование принесет в дом изобилие и успех на целый год, передает zakon.kz.

Многие виды традиционного празднования сохранились в Казахстане до сих пор. Традиции и обычаи чтятся и нашими соотечественниками за рубежом. С размахом встретили тюркский новый год в США, Грузии, России и других странах.

Так, Анара Кокеева - супруга певца и музыканта Ерлана Кокеева - опубликовала в Instagram фотографии празднования Наурыза в Алании.

На самом деле я как будто побывала в Казахстане! Не припомню, чтоб я так отмечала Наурыз у себя на Родине. Наурыз 2021 для меня точно особенный! На чужбине это ощущается по другому: и праздник, и люди: такие близкие, родные, свои! – подписала она публикацию.

О праздновании Наурыза на побережье Средиземного моря в Facebook рассказал и Нурлан Капенов.

По его словам, члены диаспоры показали, что, даже находясь вдалеке от родной земли по разным причинам, являются сплоченным, дружным, великим народом, который любит свою Родину, свято чтит национальные традиции и обряды наших предков, передавая их молодому поколению.

Несколько сотен человек дружно исполнили гимн Казахстана в украшенном в национальном стиле зале, где главное место занимал наш главный символ страны - красавец флаг РК, а рядом находился флаг нашего братского турецкого народа, - написал Капенов.

Он отметил, что после праздника начали поступать много положительных откликов от иностранцев. Их впечатлила сплоченность народа Казахстана, который чтит свои традиции и является примером для других.

Так, гости мероприятия познакомились с казахской культурой, отведали национальные блюда, увидели национальные наряды и обряды.

Кроме этого, гостям представили песни на казахском языке, которые исполнялись как членами самой диаспоры, так и звездами: Қыдырали Болмановым, Қарақат Абильдиной и Ерланом Кокеевым.

Нурлан Капенов поблагодарил организационный комитет Казахстанской Ассоциации культуры и образования Алании в проведении мероприятия.

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