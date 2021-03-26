"Час Земли". 27 марта будет отключена подсветка Акорды и МВД

Основная цель акции — привлечь внимание людей на ответственное и бережное отношение к ресурсам планеты.

27 марта более 150 объектов отключат от электричества в Нур-Султане в "Час Земли", сообщает zakon.kz.

Основная цель акции — привлечь внимание людей на ответственное и бережное отношение к ресурсам планеты. Ежегодно миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на 1 час, - сообщили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку, такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.

В 20:30 в Нур-Султане будет отключена внешняя декоративная подсветка следующих объектов: Астана-Арена, Ледовый Дворец Алау, Барыс Арена, Казмедиа Центр, Монумент Мангилик Ел (триумфальная арка), Музей энергии будущего NUR ALEM, Театр оперы и балета Астана Опера, Мосты М2 по ул. Сарайшык,М3 по ул. Сыганак, Монумент Астана-Байтерек, БЦ Talan Towers, Здание АО "КТЖ", Сфера Нур-Алем, ТРЦ Хан Шатыр, ЦСО "Ailand", ТРЦ Mega Silk Way, ТРЦ "Сары арка", Назарбаев Университет, СК "Жекпе-Жек", Резиденция Президента "Ак Орда", Мечеть Хазрет Султан, Национальный Музей РК, Дворец творчества Шабыт, Дворец независимости, Дворец Мира и Согласия, Монумент Казах Ели, Дворец Школьников, Здание МВД, а также более 150 объектов жилых комплексов, - сообщили в ведомстве

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!