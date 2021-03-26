В Алматы разработали правила застройки города и формирования архитектурного облика

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Кроме того, правила определяют территории города, относимые к зонам особого градостроительного регулирования.
Акимат Алматы разработал Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города, передает zakon.kz.
Как отмечается, правила разработаны с целью правового регулирования устойчивого архитектурно-градостроительного развития территории города Алматы с учетом местных особенностей.
Документ определяет задачи, в числе которых:
Правила также регулируют:
1. проектно-изыскательскую деятельность на территории города:
- градостроительное проектирование (Генеральный план, проекты детальных планировок, проекты застроек;- объемное проектирование новых зданий и сооружений жилищного, гражданского и общественного назначения, малых архитектурных форм вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности;- проектирование реконструкции, модернизации, переоборудования зданий, сооружений и (или) помещений в них, в том числе объектов предпринимательской деятельности (фасады, конструкции, малые архитектурные формы);- проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры города, вне зависимости от форм собственности.
2. Высотный регламент зданий и сооружений, плотность застройки в зонах особого градостроительного регулирования на территории города;
- предельную этажность или предельную высоту зданий, строений, сооружений;- предельную допустимую плотность застройки территории;
3. Архитектурный стиль зданий и сооружений, районов города Алматы (Архитектурный код);
- внешний облик;- цветовое решение;- оформление фасадов (вывески, подсветка, наружная (визуальная) реклама);- отделочные материалы;
4. строительную деятельность на территории города:
- порядок организации и производства строительных работ;- порядок и организация завершения строительных работ;-порядок переоборудования, реконструкции и модернизации существующих зданий и сооружений, автомобильных дорог и инженерных коммуникаций;- гарантия качества строительства (статья 665 Гражданского кодекса РК)
5. эксплуатацию и обслуживание зданий и сооружений
- фасадов зданий и сооружений;- прилегающих территорий и элементов благоустройства;- рекреационных зон; - применению строительных материалов и изделий;
6. благоустройство и размещение малых архитектурных форм:
- рекреационные (парки, скверы, аллеи, реки, водоемы), туристические и курортные зоны города;- нестационарные объекты торговли предпринимательской деятельности, летние площадки;- информационные объекты, рекламные конструкции и их размещение, а так же другие объекты, несущие эстетический, визуальный фактор;- декоративные ограждения.
7. проведение общественных обсуждений по застройке и благоустройству территории города Алматы;
8. Размещение, эксплуатация и обслуживание объектов наружной визуальной рекламы.
В документе также определяются права и обязанности граждан, юридических лиц, участвующих в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города.
Вместе с тем предусматривается особый правовой режим, который устанавливает ограничения к застройке в зонах особого градостроительного регулирования:
Кроме того, правила определяют территории города, относимые к зонам особого градостроительного регулирования. Это:
В частности, в документе говорится, что в пределах границ исторического центра, а так же охранных зонах памятников истории и архитектуры подлежат сохранению или восстановлению все градостроительные объекты и их характеристики, культурная ценность, которая установлена в соответствии с законодательством и генеральным планом города Алматы, в том числе планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами.
Вместе с тем в пределах границ исторического центра разрешается проектирование и проведение реставрационных работ и иных работ по восстановлению или сохранению памятников или ансамблей или их территорий, воссоздание утраченных объектов культурного наследия в соответствии с законодательством, а так же переоборудование жилых зданий или их первых этажей под объекты предпринимательской деятельности с сохранением фасадных решений, благоустройства и реконструкция общественных пространств.
На территориях охранных зон памятников истории и архитектуры запрещается новое строительство нарушающее структуру и стиль исторических зданий, объёмное планировочные решения, пропорции и высотность за исключением специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.
Запрещается превышение максимально допустимой высоты, равно как и превышение средней высотности окружающей застройки, нарушение масштаба архитектурного контекста в исторической зоне и зоне охраны памятников архитектуры в радиусе до 100 метров.
Правила также предусматривают требования к плотности населения в жилых районах и микрорайонах, минимальную величину разрывов (бытовые расстояния) между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий:
При этом запрещается строительство зданий выше 12 этажей линейного типа на первых линиях магистральных дорог.
При осуществлении проектирования и строительства жилых и нежилых зданий на территории города требуется учитывать следующие условия:
Документ также определяет требования к архитектурному облику зданий и сооружений.
Полностью проект Правил можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 8 апреля.
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