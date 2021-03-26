Чем грозит мировой экономике авария в Суэцком канале

Разблокировка Суэцкого канала от застрявшего гигантского контейнеровоза Ever Given может занять несколько недель.

Более 100 миллионов долларов в сутки – во столько обходится простой судов из-за пробки на Суэцком канале. Там сейчас застряли почти 150 танкеров и сухогрузов. Расплачиваться за затор из-за севшего на мель контейнеровоза, похоже, придется всему миру. На биржах уже выросли цены на товары, которые перевозят через Суэц. А это и нефть, и газ, и зерно. Сдвинуть перекрывшее канал судно буксирами не получилось, и сейчас под ним роют землю, углубляя дно. Об этом говорится в сюжете телеканала "Россия 1", передает zakon.kz.

Суэцкий канал закрыт уже три дня, и если проблема не будет решена в течении суток, ЧП станет самым длительным сбоем в работе важнейшей судоходной артерии с 1973 года. Одно из самых больших судов в мире – контейнеровоз "золотого" класса Ever Given водоизмещением в 220 тысяч тонн, на борту которого находится около 20 тысяч стандартных морских контейнеров, – заблокировал канал.

23 марта из за сильного порывистого ветра Ever Given буквально впечатался в берег канала носом, другой же берег зацепил кормой. На борту в этот момент находились египетские лоцманы и экипаж судна из 25 человек. На фотографии с российского спутника, которую опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в "Твиттере", видно положение контейнеровоза на воде.

Операцию по снятию контейнеровоза с мели начали сразу же, задействовано восемь буксиров. Пытались сделать быстро, подмыть песок и убрать судно. Но теперь понятно, что Ever Given придется разгрузить хотя бы частично, чтобы было проще снять его с мели. Эксперты говорят, что это необходимо было делать сразу после ЧП.

Он под водой сидит 24 метра, 25, может быть. Когда он со скорости влетел в эту мель, по собственной глупости или сильный ветер был, чего они не учли, может, парусность большая, потому что контейнеры стоят на большой высоте, его могло просто ветром спихнуть, и он сел на днище. Когда его выгрузят, он всплывет на 18-20 метров, а рыть 2-3 метра под него… Проще вырыть новый канал, – сказал технический инспектор АДТО РПСМ, капитан дальнего плавания Александр Рубцов.

При этом администрация канала пробовала провести караван из 14 судов мимо Ever Given после того, как гиганта удалось немного выровнять. Караван пройти не смог.

Большая реконструкция Суэцкого канала завершилась шесть лет назад. Тогда был открыт параллельный путь северной части водной артерии. Движение стало двухсторонним, но не везде. Если бы контейнеровоз застрял ближе к Средиземному морю, у Горьких озер, движение грузов замедлилось бы, но не остановилось. Но пока суда ждут, можно сказать, что пробка от Индии и до Италии.

Ever Given немного развернули и поставили параллельно створу канала, но этого оказалось мало. Судно до сих пор на мели, и теперь прогнозы крайне пессимистичные. Инженерная операция вообще может продлиться несколько недель, а каждый день обходится крайне дорого всей мировой экономике.

Остановка движения по каналу уже значительно повлияла на стоимость нефти. Чем больше контейнеровоз стоит на мели, тем выше вероятность, что подорожают все товары, ведь через Суэц проходит 15 процентов всех грузов.

Мы через Суэцкий канал очень много поставляем нефти, сжиженного природного газа, зерна и так далее. Всего лишь за один день нефти через Суэцкий канал мы поставляем на 40 миллионов долларов. То есть это только нефть, без зерна и без газа, и при этом это только у одной России. А учитывая, что там весь мир, можно говорить о том, что сутки простоя Суэцкого канала всему миру стоят сотни миллионов долларов. Поэтому безусловно какие-то спекулятивные деяния будут появляться. Люди боятся, инвесторы боятся, что какие-то товары будут дорожать. Именно поэтому мы уже увидели, что подорожала нефть, - перечислил руководитель блока инвестиционных продуктов биржевой компании, финансовый эксперт Антон Шабанов.

Остановка движения через канал еще и серьезная проблема для экономики Египта, которая и так сейчас сильно потрепана пандемией. В выигрыше пока только биржевые спекулянты.

Чем дольше на мели судно, тем сильнее будет лихорадить рынки. Через сутки многие суда снимутся с якоря и пойдут в обход – через мыс Доброй Надежды, что чревато значительным увеличением транспортных издержек и срока доставки грузов в Китай, Индию и Европу.

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