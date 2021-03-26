Тенге продолжает слабеть

Доллар подорожал еще почти на 1 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 424,43 тенге, поднявшись еще на 0,98 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423,6-425,1 тенге, евро – 499,2-502,2 тенге, рос. рубль - 5,5-5,7 тенге.

Между тем цены на нефть растут на торгах 26 марта.

Так, майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,13%, составив $59,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,91% — до $62,36 за баррель.

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