Нигматулин: Мажилис рассмотрит Соглашение ЕАЭС об обеспечении безопасности продукции

В проект повестки пленарного заседания также включен во втором чтении законопроект с сопутствующими поправками "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутатам предлагается рассмотреть ратификационный законопроект – Соглашение о порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения безопасности такой продукции.

Принятие данного Соглашения будет способствовать реализации положений Договора о Евразийском экономическом союзе в части обеспечения безопасности продукции, выпускаемой на территории Союза.

В проект повестки пленарного заседания также включен во втором чтении законопроект с сопутствующими поправками "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен также вопрос о составе групп по сотрудничеству между Мажилисом седьмого созыва и парламентами зарубежных стран.

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