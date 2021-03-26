В полиции рассказали подробности убийства 19-летней алматинки

Сейчас мужчина находится в больнице под арестом.

В полиции Алматы рассказали подробности резонансного убийства 19-летней Аяжан Едиловой, сообщает zakon.kz.

По словам замначальника департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова, с подозреваемым девушка познакомилась 16 марта. Подозреваемый и Аяжан познакомились через приложение для знакомств. Их встреча состоялась в квартире подозреваемого 19 марта. Между ними произошла ссора и подозреваемый совершил убийство.

20 марта текущего года на 102 поступило сообщение по факту исчезновения Едиловой Аяжан. Было начато досудебное расследование. 21 марта была создана специальная опергруппа. 21 марта в 22:00 нами был установлен адрес. Подозреваемый проживал в квартире в мкр. Нуркент. В момент его нахождения была взломана дверь, при виде полицейских подозреваемый попытался совершить суицид. Была вызвана скорая и его госпитализировали, - рассказали в полиции.

Отмечается, что девушка была убита в ночь с 19 на 20 марта. Ее тело нашли в расчлененном состоянии. Часть тела подозреваемый успел вывезти за пределы Алатауского района и выкинул в мусорный бак. Свои действия подозреваемый объясняет тем, что пытался скрыть следы преступления.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Ранее он не был судим.

19 марта в Алматы пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта ее нашли убитой. Полиция начала расследование по статье "Убийство", по делу задержан житель Туркестанской области 1993 года рождения. По сообщению полиции, в день исчезновения девушка собиралась на встречу с новым знакомым, с которым познакомилась в социальных сетях.

Родственники убитой утверждают, что Аяжан была убита с особой жестокостью. Ее нашли расчлененную. Родные боятся, что она не единственная жертва.

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