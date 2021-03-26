Врача-реаниматолога осудили на 3 года за подстрекательство к взятке

Врач подозревался в получении денежных средств в общей сумме 600 тыс. тенге путем подстрекательства к даче взятки.

Врач-реаниматолог, который подозревался в получении денег путем подстрекательства к даче взятки, осужден к 3 годам колонии, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

16 марта приговором Каратауского районного суда Шымкента врач-реаниматолог Городской инфекционной больницы управления здравоохранения Шымкента Бекзатов Е. осужден к лишению свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, — сообщил Бигайдаров.

Он добавил, что врач подозревался в получении денежных средств в общей сумме 600 тыс. тенге, путем подстрекательства к даче взятки.

Деньги, по словам следователя, предназначались якобы для передачи их в качестве взятки главному врачу Скорой медицинской помощи за трудоустройство в указанную организацию на должность фельдшера.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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