Эпидситуация по коронавирусу в Нур-Султане остается нестабильной

С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал об эпидемиологической ситуации в столице, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня эпидситуация по коронавирусу в городе остается нестабильной, столица находится в "красной" зоне. С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%. Если в феврале ежесуточно количество зарегистрированных случаев составляло в среднем 100, то на 25 марта в среднем в сутки регистрируется 230 положительных случаев КВИ. При сравнении заболеваемости в пик пандемии мы видим, что находящаяся ситуация схожа с прошлогодним летним периодом, - сказал Тимур Муратов на брифинге в акимате.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах находится 480 человек, загруженность составляет 64%.

Он добавил, что столичные врачи и весь медицинский персонал работают с удвоенной нагрузкой. На сегодня в борьбе с инфекцией задействовано более 3 700 медработников, также имеется кадровый резерв, который при необходимости будет привлечен для работы.

На сегодня для борьбы с КВИ развернуто 11 стационаров, из них 10 инфекционных, один карантинный стационар на базе отеля "Рамада Плаза". Дополнительно разворачиваем 300 коек инфекционных на базе трех организаций в ближайшее время.

Данные стационары для борьбы с КВИ задействованы без какого-либо ущерба для оказания медпомощи пациентам с другими заболеваниями, - заключил руководитель Управления общественного здравоохранения столицы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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