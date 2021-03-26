В Шымкенте продлили ограничительные меры до 12 апреля

В частности, ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет.

Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление от 26 марта 2021 года "О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент", передает zakon.kz.

Продлить карантин и ограничительные мер на территории города Шымкента с 00 часов 29 марта 2021 года до 00 часов 12 апреля 2021 года, - говорится в документе.

В частности, запрещается проводить мероприятия, связанные с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другие), за исключением поминок (с заполняемостью не более 30% и не более 50 человек).

Ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет.

При посещении общественных мест, в том числе транспорта, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе предписано носить маски, использовать антисептики и соблюдать дистанцию.

Также определено обучение школьников в четвертой четверти.

Так, проводится обучение в традиционном формате в городских и сельских школах, где до 300 учащихся, количество детей в классах не должно превышать 25 человек.

Обучение в комбинированное формате в общеобразовательных школах проводится для учащихся всех классов с численностью детей не более 25 человек в классе.

Полностью текст документа можно посмотреть здесь.

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