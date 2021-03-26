В Алматы отозван проект строительства ЖК на месте бывшего Плодоконсервного комбината

Документ пройдет все необходимые процедуры, включая общественные обсуждения.

О приостановлении проекта застройки территории бывшего "Плодоконсервного комбината" сообщили в Управлении городского планирования и урбанистики Алматы, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Алматы на территории бывшего "Плодоконсервного комбината", на пересечении улиц Жандосова и Кикельбаева, хотят построить большой ЖК. Застройщик сообщал, что в проекте предусмотрена самая большая среди жилых массивов Алматы площадь озеленения, которая составит около 3 га - 25 % всего участка застройки. Под игровые площадки проектом отведен 1 га. Для детских садов и двух центров развития выделено 2 га территории.

Сегодня, 26 марта, стало известно, что проект застройки приостановлен.

Предпроектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса c объектами обслуживания населения отозвана. По рекомендации управления, застройщик разработает и представит новый эскизный проект с учетом плотности застройки, нагрузки на городские инженерные сети. Документ пройдет все необходимые процедуры, включая общественные обсуждения. Кроме того, застройщику необходимо предусмотреть в эскизном проекте наличие социальных объектов, в том числе общеобразовательных учреждений и объектов дошкольного образования. Строительство так называемого "человейника" в указанном районе Алматы допущено не будет, - сообщили в Управлении городского планирования и урбанистики.

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