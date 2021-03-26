Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

С 1 июля Пхукет будет открыт для привившихся туристов

Фото: pixabay.com 26 марта 2021, 13:58

Чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса было объявлено в Таиланде ровно год назад.

Привитые от Covid-19 туристы с 1 июля смогут посещать остров Пхукет в Таиланде, сообщает zakon.kz.

Курортный остров откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие территории Таиланда, - сказал министр туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна.

По информации Bloomberg, до возобновления туристического потока на Пхукет планируется привить по меньшей мере 70% жителей острова.

Чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса было объявлено в Таиланде ровно год назад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Тысячи использованных шприцев оказались выброшены на побережье Капшагая
В какую сумму обошелся Наурыз шымкентской казне