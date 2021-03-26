Министр здравоохранения прибыл в Алматы

Принимаемые меры позволяют управлять ситуацией - аким.

Алексей Цой и Бакытжан Сагинтаев в Алматы провели заседание оперативного штаба, сообщает zakon.kz.

По информации акимата города, были рассмотрены актуальные вопросы противодействия COVID-19.

Сагинтаев подчеркнул, что в рамках борьбы с пандемией КВИ приняты меры по усилению системы здравоохранения города. По его словам, создан необходимый резерв инфекционных койко-мест, действует лекарственный Стабфонд для аптечной сети и ковидных госпиталей.

По словам акима, принимаемые меры позволяют управлять ситуацией, не допускать "перегрева" системы здравоохранения города и распределять нагрузку на стационары по принципу эшелонирования.

В свою очередь министр здравоохранения отметил, что модель развития службы здравоохранения и борьбы с COVID-19 в Алматы масштабируется на другие регионы страны.

Также Цой сообщил, что в апреле будет доставлена новая партия доз вакцин против КВИ.

По итогам заседания министр здравоохранения дал ряд поручений по вопросам дальнейшей работы по борьбе с COVID-19, - отметили в акимате.

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