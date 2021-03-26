Назначен глава комитета по развитию межэтнических отношений

Им стал Галым Шойкин.

Приказом министра информации и общественного развития РК Шойкин Галым Нурмагамбетович назначается на должность председателя комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК, сообщает zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, Галым Шойкин родился в 1977 году в Акмолинской области.

Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Академию государственной службы при Президенте РК, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 1994 году помощником комбайнера.

В 1995-1996 гг. - тракторист-машинист в производственном кооперативе. В 2000-2001 гг. - преподаватель-стажер кафедры международных отношений, политологии и социологии ЕНУ им. Гумилева.

В 2001-2003 гг. - занимал различные должности в Управлении региональной политики и аналитической работы Департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.

В 2004-2009 гг. - работал на различных должностях в Администрации Президента РК. В 2009-2012 гг. - первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала НДП Nur Otan.

В 2012-2014 гг. - заместитель председателя Агентства РК по делам религий. В 2014-2017 гг. - председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта РК.

В 2017-2019 гг. - заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

В 2019 году занимал должность руководителя Управления внутренней политики Акмолинской области.

В 2019-2020 гг. - директор Департамента развития межэтнических отношений МИОР РК. С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК.

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