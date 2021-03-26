Девушка-боец рассказала, как изменилась ее жизнь после старта в UFC

Она готовится к 3-му бою.

Первая в истории UFC спортсменка из Казахстана Мария Агапова рассказала, почему проиграла свой второй бой, а также сообщила, что ей необходимо для побед, передает zakon.kz.

После яркого дебюта в сильнейшей лиге в мире единоборств Мария во втором бою проиграла техническим нокаутом. Но самое страшное случилось позже - казахстанка получила травму колена на тренировке и выбыла на длительный срок, перенесла операцию.

У меня был шок после первого боя. Мне надо было взять отпуск после первого боя, но я не чувствовала усталости. Когда я подписала контракт и приступила к тренировкам, то поняла, что устала. А отказаться нельзя. Весогонка была тяжелой. У меня на тренировках кружилась голова. Еще и жарко было в Майами. Тогда я поняла, что мне нужна диета нормальная, машина и апартаменты отдельные. Здесь все очень далеко, и часто я по пять-шесть часов водила велосипед. В общем, опыта было мало. К тому же я неправильно построила бой. Я пыталась быстрее закончить поединок. Все время было ощущение, что вот-вот додавлю. В первом раунде я ее душила, а она вытерпела. После этого у меня села батарейка. Во втором раунде у меня все забилось. Я до последнего пыталась вставать. Затем я услышала, что бой завершен. Тогда адреналин упал и я обмякла. Меня унесли на носилках, потому что была без сознания. Тогда поняла, что все - нужно отдохнуть, - рассказала Мария в интервью каналу Спорт Шредингера.

На данный момент спортсменка готовится провести 3-й бой в UFC, но дата и соперница пока не известны.

Конечно, я хочу продлить контракт с UFC, но они еще меня пока смотрят. Сейчас у меня есть машина, я отдохнула полгода. провела отпуск на пляже в Майами, у меня сейчас апартаменты, найму себе диетолога, наберу отличный темп, без каких-либо проблем и я надеюсь, вы увидите прекрасный бой с нокаутом. И надеюсь, контракт продлят, и далее - гонка за поясом, - пообещала Агапова.

Она сказала, что проводит столько боев, сколько получится, и заранее запланировать не получается.

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