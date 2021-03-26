В каких случаях в школах можно не носить маски, рассказали в Минздраве

Новые требования распространяются исключительно в отношении школ, которые находятся в "зеленой" или "желтой" зонах.

Руководитель Управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова пояснила постановление об отмене масочного режима в некоторых школах, передает корреспондент zakon.kz.

По данному вопросу я бы хотела сказать, что новые требования, которые утверждены постановлением от 25 марта, распространяются исключительно в отношении школ, которые находятся в "зеленой" или "желтой" зонах. Исключительно только в тех школах, где отмечается благополучие более чем с семи дней, если это переход от "желтой" в "зеленую" зону. В этой связи требование носить маску будет распространяться в отношении регионов, которые находятся в "красной" зоне, - пояснила Рахимжанова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Отметим, на сегодняшний день в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Атырауская и Карагандинская области. В "желтой" зоне - Актюбинская и Алматинская области.

Остальные регионы - в "зеленой" зоне.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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