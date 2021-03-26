Отказ от полиэтиленовых пакетов в Казахстане. Что об этом известно

Отказ от полиэтиленовых пакетов, а затем и пластиковых изделий, будет проходить в два этапа.

В Казахстане с 2025 года планируют полностью отказаться от использования полиэтиленовых пакетов. На данный момент профильное министерство ведет работу по разъяснению вредности для экологии полиэтиленовых пакетов, также идет реализация введения платности пакетов в торговых объектах, чтобы снизить объем их использования. Какие еще запланированы меры на пути к отказу от полиэтиленовых пакетов, редакция zakon.kz спросила у Министерства экологии.

Министерство экологии, Национальная палата предпринимателей "Атамекен" и Ассоциация экологических организацией Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве по поэтапному сокращению использования полиэтиленовых пакетов. Главная цель Меморандума – сокращение использования полиэтиленовых пакетов и поэтапный переход на альтернативные экологичные виды упаковки, безопасные для окружающей среды.

Первым шагом к полному отказу от полиэтиленовых пакетов можно считать введение платности за них. Еще в 2019 году министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев провел совещание с представителями крупных торговых сетей Magnum, Galmart, Анвар, Small и т.д. Владельцам рекомендовали проработать вопрос внедрения платности полиэтиленовых пакетов. В настоящее время в "Magnum Cash&Carry" отменил бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов покупателям.

В качестве альтернативы, согласно условиям меморандума, покупателю предлагают биоразлагаемые пакеты и экосумки... ...В рамках действующего меморандума должны быть вовлечены в процесс ограничения бесплатного распространения полиэтиленовых пакетов другие крупные торговые сети по продаже продуктов питания, бытовой техники, оргтехники и т.д., такие как Мечта, Белый Ветер, Анвар, Кенмарт и другие, - сказано в ответе Министерства экологии на официальный запрос.

В министерстве отметили, что отказ от полиэтиленовых пакетов, а затем и пластиковых изделий, будет проходить в два этапа.

На первом этапе - отказ от бесплатной реализации пакетов путем внедрения платности за предоставление полиэтиленовых пакетов. На данном этапе проводится информационная, агитационная работа о вреде пакетов и агитация по альтернативным видам упаковки тары вместо пакетов. На втором этапе предлагается внедрение экологически чистых, биоразлагаемых пакетов и введение полного запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов с 2025 года, - сообщили в ведомстве.

При этом возникает вопрос, готов ли Казахстан к полному исчезновению полиэтиленовых пакетов? Есть ли у профильного министерства видение, как и чем они будут заменены?

В Минэкологии на это ответили, что для запрета использования полиэтиленовых пакетов необходимо развивать рынок альтернативных видов пакетов (экологически чистых, биоразлагаемых). Например, пакеты из крафтовой бумаги, текстильные сумки (авоськи), биоразлагаемые виды пакетов.

В розничной торговле существует ряд субъектов, которые уже предоставляют потребителям оксиполиэтилен в качестве биопакетов. Однако оксиполиэтилен также оказывает негативное влияние на окружающую среду. В этой связи остро стоит вопрос разработки национального стандарта к органам по подтверждению соответствия биопакетов, - отметили в министерстве.

При этом там сообщили, что на рынке Казахстана есть и производители безопасных биоразлагаемых пакетов. Что касается отечественных производителей полиэтиленовых пакетов, которым, видимо, придется перепрофилироваться на производство биопродукции, то на сегодня неизвестно, будет ли им оказана поддержка в этом.

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