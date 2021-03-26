Казахстанка рассказала, как выбрала фристайл

Это произошло неожиданно.

Казахстанская спортсменка Аяулым Амренова завершила сезон попаданием в Топ-8 в индивидуальном и параллельном могуле на завершившемся молодежном Чемпионате мира по фристайлу в российском Красноярске. Молодая спортсменка рассказала корреспонденту zakon.kz о выступлении на взрослом Чемпионате мира в Алматы и привлекательности своего вида спорта

- Как оцениваете свои выступления в сезоне-2020/21?

- Этот сезон был довольно сложным, было много трудностей. Оцениваю свой сезон на 6-7 из 10.

- Насколько сложные прыжки вы выполняете?

- Сложность прыжков у меня средняя, я делаю на одном трамплине сальто назад с грэбом (захватом лыж руками), а на другом – сальто назад с позицией. Это довольно распространенная программа, ее выполняют многие девочки на соревнованиях.

- Почему выбрали могул? Что вам нравится в этом виде спорта? Сразу пришли в могул, или ранее занимались другими видами спорта?

- Изначально я просто хотела научиться кататься на лыжах. Отец отвел меня в горнолыжную секцию, но в итоге оказалось, что это фристайл, мне понравилось, и я осталась. Не могу сказать, что что-то конкретное нравится в могуле, я просто люблю этот вид спорта. Ранее никаким другим видом спорта не занималась, но параллельно с тренировками в могуле занималась плаванием и акробатикой.

- Какие ощущения испытывали, когда выступали на Чемпионате мира в Алматы?

- Конечно, было немного волнительно выступать дома, на родной трассе. Тем более, на таких крупных соревнованиях, как Чемпионат мира. Но, несмотря на это, была спокойна.

- Приезжали ли родные поболеть за вас в Алматы? Ощущали поддержку соотечественников?

- Родители всегда меня поддерживают, при первой же возможности приезжают, чтобы лично за меня и за всю нашу команду поболеть. Поддержку болельщиков, конечно, ощущаем, особенно это чувствовалось во время домашнего Чемпионата мира.

- Этапы Кубка мира проходят в разных странах. На каких мировых трассах вам больше всего нравится выступать, где трасса удобнее?

- Все трассы по-своему хороши, у каждой свои сложности, не могу выделить какую-либо одну конкретную, потому что везде разный снег, разный уклон и их сложно сравнивать.

- Планируете ли участие в Олимпиаде в 2022 году?

- Да, планирую. Каждый старт для нас – это очередной шаг к участию в Олимпиаде.

Альберт Ахметов

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