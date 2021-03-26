Насколько увеличилось число получивших вакцину казахстанцев

Вакцинация началась в Казахстане 1 февраля.

В Минздраве рассказали о казахстанцах, получивших прививку от коронавируса, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства на 26 марта, 110861 человек получили вакцину первым компонентом, 25318 - 2 компонентом.

Ранее Цой пообещал привить от Covid-19 миллион казахстанцев в апреле.

Стоит отметить, что вакцинация началась в Казахстане 1 февраля.

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