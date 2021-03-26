Роль МРТ-исследования при колоректальном раке

Беседа о коварном заболевании, о котором человек может не подозревать.

Март – месяц осведомленности и борьбы с колоректальным раком. Количество пациентов с этим видом опухоли растет. Он является одним из самых распространенных после рака молочной железы, легких и желудка. Какова роль МРТ-диагностики при лечении данного вида онкопатологии? Насколько он информативен при постановке диагноза?

Об этом и другом в беседе корреспондента zakon.kz с заведующим Центром лучевой и функциональной диагностики Национального научного онкологического центра г. Нур-Султан Муратом Джакиповым.

- Мурат Абдрахманович, в последнее время мы часто слышим о том, что МРТ наиболее качественная диагностика для выявления раковых опухолей. Насколько этот метод исследования эффективен при колоректальном раке?

- Ну прежде всего отмечу, что самым информативным методом диагностирования рака кишечника является эндоскопическое исследование и взятие образцов тканей, иначе говоря колоноскопия с биопсией. Колоноскопия – это обследование толстой кишки при помощи специального зонда, колоноскопа. Этот метод позволяет осмотреть толстую кишку на всем ее протяжении (от прямой кишки и вплоть до начала толстой кишки). При обнаружении подозрительных участков с них берется образец ткани (биопсия), который направляется на гистологическое исследование для определения природы новообразования. Во время проведения этой процедуры можно сразу же удалить небольшие полипы.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) необходима для того, чтобы определить степень распространенности патологического процесса, когда рак уже обнаружен. Это высокотехнологичный метод диагностики, который позволяет детально отсмотреть состояние самых мелких структур организма, поэтому он очень информативен для оценки состояния заболевания, в частности, определения стадии опухолевого процесса.

Если учесть, что при колоноскопии некоторые испытывают дискомфорт, болезненность и психологические барьеры, то преимуществом МРТ-исследования является отсутствие физического воздействия, манипуляций и вредного воздействия рентгеновского излучения, так как это неинвазивный метод.

- Означает ли это, что я просто могу сразу пройти МРТ, чтобы определить – нет ли у меня опухоли, развивается ли какой-то злокачественный процесс?

- Определенно нет. Если вы хотите обследоваться в профилактических целях или обеспокоены своим состоянием, в любом случае вы должны прежде обратиться в поликлинику для первичной диагностики и проведения базовых обследований. В случае выявления подозрительных новообразований, вас уже направят к онкологу, который в зависимости от состояния назначит те или иные инструментальные обследования. Самостоятельно проходить МРТ-исследование для обнаружения рака бессмысленно и нерезультативно. Как я говорил выше, данный вид исследования необходим для оценки состояния заболевания на основе уже подтвержденного диагноза.

- Нужна ли какая-то специальная подготовка для МРТ-исследования?

- Правила подготовки несложные. Необходима диета за двое суток: не употреблять газообразующих продуктов в пищу, как например, некоторые овощи и фрукты, хлеб, газировку и так далее. Дело в том, что газ в кишечнике будет усложнять обследование, он дает помехи. Поэтому для МРТ газа в кишечнике не должно быть. Соответственно нежелательно перед исследованием употреблять бобовые, квашеную капусту, цельное молоко, то есть все те продукты, которые вызывают брожение.

За полчаса до обследования пациенты пьют спазмолитики. Потому что для качественного исследования МРТ необходимо обеспечить неподвижность. Человек лежит, но он не может остановить перистальтику – кишечник все равно будет работать. И спазмолитики помогают расслабить кишечную мускулатуру, которая на некоторое время становится неподвижной. Также желательно перед исследованием провести процедуры по очищению кишечника – клизму либо прием слабительных.

- Бывает ли такое, что пациент пришел для МРТ или КТ по поводу другого заболевания, а у него в результате обследования обнаружили колоректальный рак?

- Да, бывает. При исследовании малого таза, прямая кишка также входит в зону визуализации. Но для того, чтобы полностью и развернуто увидеть ситуацию, необходимо дополнительно доснять так, как это нужно при подозрении на колоректальный рак. Такие исследования проводятся уже по направлению специалистов онкологов.

- В некоторых интервью ваших коллег, эту болезнь называют "рак, который трудно "поймать" на начальной стадии". Почему?

- Да, все верно. Коварность многих злокачественных заболеваний, и не только колоректального рака, в том, что они могут протекать бессимптомно. Человека ничего не беспокоит. Из жалоб только недомогание, на которое зачастую не обращают должного внимания.

Поэтому онкологи неустанно повторяют о необходимости прохождения на регулярной основе профилактических медицинских осмотров, скринингов по возрасту. Так как раннее выявление онкологических заболеваний имеет благоприятный прогноз лечения.

- С каждым годом пациентов, у которых диагностируют колоректальный рак, становится все больше. С чем это связано?

- Как показывает статистика и результаты многоцентровых исследований, 10% пациентов заболевают раком толстой кишки в результате наследственных факторов. Среди других факторов, повышающих риск развития КРР, выделяют так называемые цивилизационные причины: курение, алкоголь, лишний вес, недостаток клетчатки в меню и избыточное потребление красного мяса, а также возраст старше 50 лет.

Указанные факторы могут привести к возникновению полипов, которые имеют риск со временем переродиться в злокачественную опухоль. К примеру, у нас был один клинический случай, когда коллеги удалили у 34-летнего пациента 170 полипов. При этом биопсия показала, что 2-3 полипа уже были изменённые.

Поэтому мы, врачи, призываем проходить регулярные обследования. В случае обнаружения полипов, необходимо в обязательном порядке обращаться к хирургам.

- Может ли сам человек чувствовать возникновение этого полипа?

- Как я отмечал выше, на ранних стадиях болезнь клинически себя никак не проявляет, а полипы – это предраковые состояния, то есть почувствовать какие-то специфические признаки при их возникновении невозможно. Симптомы возникают, как правило уже на поздних стадиях, причем они часто схожи и с другими заболеваниями ЖКТ. Обычно среди симптомов отмечают чувство дискомфорта и боли в животе, вздутие живота, запоры либо напротив, диарея, кровь в стуле, похудение и недомогание.

Поэтому для выявления заболевания на ранней стадии необходимо проходить скрининг на выявление колоректального рака в возрасте от 50 лет и старше. Сам скрининг состоит из двух этапов. Первый это гемокульт-тест - обследование на скрытую кровь. Тест можно получить в поликлинике либо приобрести в аптеке и провести в домашних условиях. В случае положительного результата теста необходимо пройти второй этап - эндоскопическое исследование – колоноскопию толстой кишки. С помощью эндоскопа полностью обследуется толстая кишка и при выявлении предраковой патологии берется биопсийный материал для направления на гистологическое исследование.

К слову, для прохождения работающим населением скрининговых обследований в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и в Трудовом кодексе РК закреплены нормы, предусматривающие социальный отпуск в количестве не менее 3-х дней с сохранением заработной платы и места работы. Кроме того, скрининги для населения проводятся бесплатно и входят в пакет ОСМС.

- Есть ли какая-то статистика, которая отражает рост случаев колоректального рака?

- Да, такая статистика ведется Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии. В структуре онкопатологий колоректальный рак занимает лидирующие позиции по заболеваемости, находясь на 4 месте. Согласно данным за 2019 год было зарегистрировано более 2,5 тыс. впервые выявленных случаев заболевания. Такая статистика с одной стороны объясняется высокой выявляемостью в результате скрининговых обследований, которые в нашем государстве проводятся на национальном уровне и бесплатно для населения, как отмечалось выше. С другой – улучшением технической оснащенности клиник современными аппаратами и возросшим количеством узкопрофилированных специалистов.

К примеру, посредством МРТ врач может видеть все слои кишечника и рассмотреть на каком этапе находится развитие опухоли. Ранее этому виду исследования не доверяли из-за низкой мощности аппаратов. Но сейчас используются современные аппараты с мощностью не менее 1,5 Тесла. Меньше не рекомендуется, потому что это повлияет на поле визуализации.

- Как можно заподозрить у себя колоректальный рак на ранней стадии? И высоки ли шансы на успешное лечение и продолжительную ремиссию?

- Обращать внимание на стул, его консистенцию. В случае продолжительных запоров либо диареи, ощущения неполного опорожнения кишечника и наличия примесей крови в кале, необходимо обратиться к проктологу.

Заподозрить у себя рак на ранней стадии человек самостоятельно не сможет, так как специфических симптомов на ранней стадии у этого заболевания нет. Главное, регулярный осмотр специалистами. Важно понимать, что ранняя диагностика рака дает шанс на успешное лечение, которое сохранит качество жизни.

Но к сожалению, проблема позднего обращения по-прежнему актуальна, что снижает эффект лечения и ведет к неблагоприятным прогнозам. Люди пренебрегают профилактическими осмотрами, скринингами и обращаются за помощью уже при запущенных состояниях, когда заболевание достигло 3-4 стадии, а симптомы очень болезненны.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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