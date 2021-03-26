В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Сход лавин возможен в горах Алматы.

В четырех областях Казахстана 27 марта объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гололед.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Петропавловске днем ожидается гололед.

В Актюбинской области местами ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.В Актобе ожидается гололед.

Сход лавин возможен в горах Алматы.

В связи с выпадением осадков на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2100 м), в период 26-27 марта возможен сход снежных лавин, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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