Виктор Демьяненко ждет победы Фирузы Шариповой в реванше с Очигавой

Долгожданный реванш Софьи Очигавы и Фирузы Шариповой состоится 3 апреля на арене “Баскет-Холл” в Казани.

Вице-президент Казахстанской федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко рассказал пресс-службе "М13" об ожиданиях от реванша своей соотечественницы Фирузы Шариповой с российской чемпионкой мира Софьей Очигавой, передает zakon.kz.

- Что думаете о предстоящем реванше Очигава - Шарипова?

- Думаю, перерыв в выступлениях Фирузы прошел и пора активно действовать. Я знаю ее настрой в продолжении своей спортивной карьеры. Естественно, мы все ожидаем только положительного результата. Уверен, что Фируза упорно работает, просматривает все бои соперницы, находит ее ошибки, делает позиционные и тактические выводы. Только когда все тщательно отработано на тренировках и проговорено с тренером, можно выходить на ринг с абсолютной уверенностью. Я знаю характер и талант Фирузы. Надо воплощать их в успех.

- Ждет ли казахстанская публика, чтобы следующий бой Фирузы прошел на родине?

- Сейчас из-за пандемии возникла пауза в крупных турнирах. Все соскучились по боксерским шоу. Если в Казахстане будет проходить такое мероприятие с титульными боями, это вызовет большой интерес.

- Что можете сказать о влиянии спортивной карьеры Фирузы на развитие бокса в Казахстане?

- Многие наши девушки-боксеры с удовольствием ушли бы в профессионалы, если бы были предложения от промоутеров. Я думаю, после пандемии все оживет в ближайшее время и наши девчата будут себя проявлять. А Фирузу все знают, все ждут.

Напомним, долгожданный реванш Софьи Очигавы и Фирузы Шариповой состоится 3 апреля на арене “Баскет-Холл” в Казани. На кону будут стоять титулы чемпионки мира по версии IBA и WBC Silver в легком весе, принадлежащий россиянке.

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