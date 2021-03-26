Передача земель Иле-Алатауского нацпарка: В Минэкологии отменили тендер

В ближайшее время нацпарк проведет разъяснительную работу и общественные обсуждения тендера и конкурса.

Комитет лесного хозяйства и животного мира отменил тендер и конкурс по предоставлению 188 гектаров земли Иле-Алатауского нацпарка частникам, передает zakon.kz.

Сегодня, 26 марта, стало известно, что Иле-Алатауский национальный парк объявил о проведении тендера и конкурса на предоставление участков нацпарка в долгосрочное пользование (до 25 лет) и краткосрочное пользование (до 5 лет) для туристической и рекреационной деятельности.

188 гектаров земли нацпарка планировали передать частникам, чтобы те построили горнолыжный курорт, эко-лагерь, детский лагерь, многочисленные туристические и оздоровительные комплексы, палаточные лагеря и объекты общественного питания.

Отмечалось, что конкурсные заявки нужно предоставить до 26 апреля.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира отреагировали на информацию. Там сообщили, что тендер и конкурс отменили.

Причиной стали технические ошибки, связанные с некорректным выставлением даты предстоящего тендера и конкурса, - говорится в сообщении.

В Комитете отметили, что в ближайшее время нацпарк проведет разъяснительную работу и общественные обсуждения тендера и конкурса. Также для прозрачности принимаемых решений будут проведены заседания Общественного совета нацпарка.

Там добавили, что в феврале 2021 года были проведены общественные слушания, где рассматривали план развития инфраструктуры экотуризма в Иле-Алатауском нацпарке. Протокол общественных слушаний можно посмотреть на сайтах управлений туризма Алматы и Алматинской области. А проект тендерной и конкурсной документации был опубликован на сайте нацпарка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!