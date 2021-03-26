Мамин дал старт производству автомобилей KIA в Костанае

Автомобилестроение является одним из стратегически важных направлений индустриального развития Казахстана - Мамин.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Костанайскую область проинспектировал ход реализации инвестиционных проектов в отрасли автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники.

Глава правительства совместно с президентом ООО "KIA Motors Россия и СНГ" Ким Джин Ха принял участие в церемонии открытия производственной линии KIA на заводе ТОО "СарыаркаАвтоПром". В рамках проекта запланировано производство 20 тыс. автомобилей KIA в год. Уровень локализации продукции будет повышен до 50% путем применения технологий мелкоузлового производства, включая операции по сварке и окраске кузовов.

Автомобилестроение является одним из стратегически важных направлений индустриального развития Казахстана, которое ежегодно демонстрирует положительную динамику, — сказал Мамин.

Премьер-министр ознакомился с ходом строительства завода по производству чугунного литья "KamLitKZ". Первый этап строительства планируется завершить в октябре 2021 г., второй и третий этапы – в 2023 г. Стоимость проекта составляет 80 млрд тг. Будет создано 300 новых рабочих мест. По достижению проектной мощности, на производстве будут выпускаться картеры мостов, блоки цилиндров и головки блока цилиндров двигателя для грузовиков нового поколения К5 общим объемом более 40 тыс. тонн чугунного литья в год. Реализация проекта введет Казахстан в глобальную технологическую цепочку поставщиков ПАО "КАМАЗ" — 95% продукции будет экспортироваться.

Глава правительства посетил локализационный центр АО "АгромашХолдинг", который призван значительно повысить уровень казахстанского содержания в производимой на территории РК сельскохозяйственной техники. На площади 36 тыс. кв.м установлены автоматизированные линии для лазерной резки, гибки, окраски и сварки металла, производства пластиковых изделий, деталей интерьера, термошумоизоляции, конвейерной сборки и др. Оборудование было приобретено через финансовые инструменты АО "Фонд развития промышленности". В ближайшее время в локализационном центре будет производиться более 1200 наименований компонентов для сельхозтехники, а также автомобильной промышленности брендов "Кировец", "Essil", "Lovol", "Pottinger", "Deutz-Fahr", "JAC", "Chevrolet" и др.

Премьер-министр обсудил перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере автомобилестроения с руководством компаний "КАМАЗ", "Татнефть", "АвтоВАЗ" и "KIA Motors". Вопросы наращивания локализации производства сельскохозяйственной техники в Казахстане рассмотрены на встречах с руководством АО "Петербургский тракторный завод", белорусского ОАО "Гомсельмаш" и итальянской "SDF Group".

По итогам переговоров в присутствии Мамина подписаны 9 документов по реализации совместных проектов в автомобилестроении, в т.ч. соглашения о промышленной сборке, инвестиционные соглашения и специальные инвестконтракты.

В рамках рабочей поездки премьер-министр ознакомился с реализуемыми в регионе проектами в сфере АПК, сельхозмашиностроения, а также развитием жилищной инфраструктуры по госпрограмме "Нұрлы жер".

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