Мамин рассказал о перспективах развития автомобилестроения в Казахстане

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Автомобилестроение - стратегически важное направление.
Премьер-министр Аскар Мамин рассказал, как развивается автомобилестроение в Казахстане.
По его словам, это одно из стратегически важных направлений индустриального развития страны.
В рамках рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр проинспектировал ход реализации инвестиционных проектов в отрасли автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники.
Автомобилестроение является одним из стратегически важных направлений индустриального развития Казахстана, которое ежегодно демонстрирует положительную динамику, - сказал Мамин.
Кроме того, премьер ознакомился с ходом строительства завода по производству чугунного литья "KamLitKZ".
Реализация проекта введет Казахстан в глобальную технологическую цепочку поставщиков ПАО "КАМАЗ" - 95% продукции будет экспортироваться.
Также глава правительства посетил локализационный центр АО "АгромашХолдинг".
Во время поездки премьер-министр обсудил перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере автомобилестроения с руководством компаний "КАМАЗ", "Татнефть", "АвтоВАЗ" и "KIA Motors". Вопросы наращивания локализации производства сельскохозяйственной техники в Казахстане рассмотрены на встречах с руководством АО "Петербургский тракторный завод", белорусского ОАО "Гомсельмаш" и итальянской "SDF Group".
По итогам переговоров в присутствии Мамина подписаны 9 документов по реализации совместных проектов в автомобилестроении, в т.ч. соглашения о промышленной сборке, инвестиционные соглашения и специальные инвестконтракты.
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