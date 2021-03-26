Снятие пенсионных денег. 870 млрд тенге использовали казахстанцы

В среднем на лечение казахстанцы используют порядка 1 млн тенге пенсионных накоплений.

Казахстанцы перевели управляющим инвестиционным портфелем, направили на лечение и улучшение жилищных условий почти 870 миллиардов тенге, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 25 марта для улучшения жилищных условий от уполномоченных операторов (АО "ЖССБ "Отбасы банк", АО "Народный Банк Казахстана", АО "Банк ЦентрКредит", а также АО "Altyn Bank") поступило 245 264 заявления.

Улучшение жилищных условий

168 534 заявлений на общую сумму более 865,3 млрд тенге уже исполнены. Средняя сумма выплат, поступившая на специальные счета вкладчиков, составляет более 5,1 млн тенге.

Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Алматы (17,7%), далее следуют Мангистауская область (16,5%) и Нур-Султан (14,6%), - сообщили в фонде.

На лечение

3314 заявлений подано об использовании пенсионных накоплений на лечение. Из них 2201 заявление уже исполнено и на спецсчета вкладчиков, открытых у уполномоченного оператора АО "ЖССБ "Отбасы банк", переведено свыше 2,1 млрд тенге. В среднем на лечение казахстанцы используют порядка 1 млн тенге пенсионных накоплений.

Больше всего заявлений поступило от жителей Алматы (21%), Нур-Султана (17,5%) и Карагандинской области (7,8%).

Перевод пенсионных накоплений управляющему пенсионным портфелем

На 25 марта в ЕНПФ поступило 924 заявления на перевод пенсионных накоплений управляющему пенсионным портфелем (УИП). Более 39% заявлений на перевод пенсионных накоплений УИП поступило от жителей Алматы, далее следуют Нур-Султан (21,7%) и Мангистауская область (5,8%).

На данный момент из поданных заявлений 615 исполнены, общая сумма переводов в УИП составила около 1,5 млрд тенге, при этом средняя сумма перевода составляет 2,4 млн тенге. В обработке находится 130 заявлений, при этом отказано в приеме и (или) исполнении по 179 заявлениям.

Основные причины отказа – запрашиваемая сумма, указанная в заявлении, превышает доступную для перевода сумму пенсионных накоплений; запрашиваемая сумма, указанная в заявлении, превышает доступную для перевода сумму пенсионных накоплений с учетом принятых к обработке заявлений; отсутствие права на перевод УИП и т.д, - сообщили в ЕНПФ.

В 2021 году вступил в силу Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", по которому граждане имеют право использования части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, не входящего в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

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