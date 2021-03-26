Не все казахстанцы знают утвержденные в стране национальные виды спорта

В основном не знают и даже не слышали о таких видах спорта, как аударыспак, охота с ловчими птицами, жамбы ату.

Ровно месяц назад в нашей стране были утверждены национальные виды спорта, но не все казахстанцы их знают, о некоторых они даже не слышали, сообщает zakon.kz.

Ровно месяц назад, 26 февраля 2021 года, приказом министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой в Казахстане были утверждены национальные виды спорта. В этот перечень вошли:

1. Аударыспак

2. Асык ату

3. Байге

4. Жамбы ату

5. Единоборство

6. Кокпар

7. Казакша курес

8. Охота с ловчими птицами

9. Тогызкумалак

Итого девять видов. Но, как оказалось, не все казахстанцы их знают. Есть такие, о которых они даже не слышали.

Журналист zakon.kz провела среди граждан - пользователей соцсетей блиц-опрос и попросила ответить на вопрос: "Все ли утвержденные в Казахстане национальные виды спорта вы знаете/слышали или не все?". Из 20 человек ответили 14. Некоторые пожелали остаться инкогнито.

Ержан Нургалиев, известный певец, проживающий ныне в Москве: "Знаю асык ату, байге, единоборства, кокпар, казакша курес, тогыз кумалак. Не знаю аударыспак, жамбы ату и охоту с ловчими птицами".

Елнар Берикбаев, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби: "Знаю все, кроме жамбы ату. Умею только асык ату и байге".

Евгений В.: "Знаю все, кроме асык ату и жамбы ату, о них не слышал".

Жан Кунсеркин, адвокат: "Кроме ловчих птиц, все знаю. А в асыки в детстве играл".

Дмитрий Куцель, журналист: "Не знаю только жамбы ату и тогыз кумалак".

Асан К.: "Жамбы ату вообще не слышал, в детстве играл в асык, слышал про байгу, тогыз кумалак и остальные, но вживую не видел, не играл и не участвовал. И не помню про единоборства, это связано с борьбой?

Тулеген Есимов: "Знаю все".

Куаныш Калимжанов: "Знаю все виды национального спорта, которые перечислили".

Ренат Кадыров, юрист: "Большую часть знаю, но ни правил, ни порядка участия не знаю".

Дильмарут Муталипов, телевизионщик: "Знаю единоборства, кокпар, казакша курес, охоту с ловчими птицами, тогыз кумалак, играл в эти все виды, кроме ловчих птиц".

Саби Байбусинов: "Знаю все, кроме жамбы ату".

Алмас Садыков: "Знаю все, кроме жамбы ату. Ну, как знаю... Байге знаю, если это байга, гонки на конях как бы?) Единоборство - предполагаю, что борьба. Но чем отличается от казакша курес - не знаю. Охота - правил не знаю, но представление имею (беркуты же?) Тогыз кумалак - прекрасно знаю название и что это камни, но как играть, тоже не знаю, но это что-то вроде настольной игры. А жамбы ату даже не слышал. И аударыспак не знаю вообще. Ну, асыки прекрасно знаю, играл".

Санжар Амерханов: "Знаю асык ату, байге, единоборство, кокпар, казакша курес, охота с ловчими птицами, тогыз кумалак".

Кайсар Макан: "Жамбы ату что-то не припомню, остальные все знаю".

Итак, из 14 респондентов только двое знают все утвержденные национальные виды спорта, остальные что-то знают, что-то не знают. В основном не знают и даже не слышали о таких видах спорта как аударыспак, охота с ловчими птицами, жамбы ату, асык ату.

Аударыспак — состязание всадников, одна из казахских национальных спортивных игр. В аударыспақе участвуют два и более всадников, они стремятся стащить друг друга с коня, схватившись за руки. Самое главное в этой игре — устойчивость в седле и навыки управлению лошадью. Побеждает тот, кто свалит противника.

Асык ату – одна из древнейших игр кочевников. В 2011 году в Казахстане были официально утверждены правила игры в асык-ату, и уже с 2015 года стали проводиться чемпионаты на уровне республики. Последние годы казахстанская сборная показывает отличные результаты на международном уровне: игра в асыки включена в число этнических видов спорта Всемирных игр кочевников.

Возрастного ценза для участия в игре нет: соревноваться на меткость могут и школьники, и пенсионеры. Для того, чтобы играть в асыки, не нужно дорогого снаряжения, сложной экипировки и особых условий. Главное – вооружиться косточками коленного сустава животных (чаще – мелкого рогатого скота: барашка или козы), и иметь свободную площадку, где можно их расставить. Косточки выставляются в ряд (на кон), задача игроков – с определенного расстояния выбить один или сразу несколько из них своим асыком (сака). Те косточки, которые удастся выбить, становятся добычей игрока.

Существует более десяти видов игры в асыки. Самые распространенные – это алшы, асык ату, хан талапай, уштабан, торт асык. Все игры отличаются друг от друга, количество участвующих варьируется, при этом игроки могут импровизировать и менять правила.

Байге — один из древнейших и популярнейших видов конных скачек у многих тюркских народов. Существует аламан байге и кунан байге.

Аламан байге - скачки по пересеченной местности на большие расстояния, в них участвуют только взрослые животные от 3-х лет и старше. Единого стандарта протяженности дистанции забега нет. Этот вид скачек рассчитан исключительно на выносливость лошади и поэтому к забегам не допускаются чистокровные скакуны ценных пород (чистокровная верховая английская, арабская, ахалтекинская и другие), а только лошади местных для Казахстана и Киргизии пород.

Кунан байге - скачки жеребят-двухлеток.

Жамбы ату - праздничные состязания казахских воинов-всадников в меткости стрельбы из лука. Победа всадника в жамбы ату - это выдающееся достижение, так как только превосходный воин и прирожденный лидер способен на полном скаку выстрелом из лука перебить тонкий подвес и забрать ценный приз.

Единоборство – это соревновательный контактный вид спорта, который обычно включает в себя поединки один на один. Во многих единоборствах участник побеждает, набирая больше очков, чем противник, или выводя его из строя. Спортивные единоборства имеют долгую родословную с боевыми искусствами.

Участники единоборств физически противодействуют друг другу с целью выявить победителя в схватке, используя только физическую силу или какое-либо спортивное снаряжение или ручное холодное оружие. Существуют такие виды единоборств, как каратэ, дзюдо, бокс, борьба без правил.

Кокпар – это древняя традиционная конноспортивная игра у казахов, когда всадники борются за тушу козла. Это то же, что и козлодрание. По правилам состязания необходимо не только завладеть тушей, но и удержать, забросить ее в "казан" (ворота) команды соперника. Участникам соревнования разрешается поднимать тушу с любого места внутри поля, отбирать ее у соперника, передавать или перебрасывать партнерам по команде, помогать партнерам доскакать, и бросить ее в ворота соперника.

Казакша курес - казахская национальная борьба, где за пояс и выше пояса разрешаются любые захваты. Цель схватки — бросить противника на спину.

В современном Казахстане данное единоборство пользуется большой популярностью, а соревнования по казакша курес проводятся на праздниках и торжествах. В 2016 году ЮНЕСКО, отметив влияние на укрепление отношений между общинами, основанных на принципах толерантности, доброй воли и солидарности, внесла казакша курес в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Охота с ловчими птицами известна с древнейших времен, колыбелью ее считается Центральная Азия. Ловчие птицы — хищные птицы (беркут, соколы, ястребы) используются для спортивной и промысловой охоты на зверя и птицу. Сегодня в Казахстане наблюдается активное возрождение этой древней кочевой традиции - охоты с ловчими птицами. Состязания беркутчи стали культурной страницей новой истории казахов. Симбиоз пернатого хищника и охотника, схватка природы и человека — саят — это не просто ловля добычи, это красочное действо, магический ритуал, часть этноса современных кошпендилеров, открывших Казахстан целому миру.

Тогыз кумалак - это настольная игра на доске, призванная развивать логическое математическое мышление, смекалку и выдержку. Игра принадлежит к семейству манкала, включающему такие игры как вари или калах. В основу игры положено число 9 (9х9=81 и 2х9х9=162), считавшееся у древних монголов и тюрков священным. В ученом мире ее называли "алгеброй чабанов", так как в ходе игры соперникам приходится использовать все четыре основных математических действия. Игра строится не только на скорости подсчета, но и на тактике.

Тогыз кумалак был популярен как в древности, когда игроки, не имея игровой доски, могли просто вырыть лунки для игры в земле, так и в наше время, когда количество ее почитателей растет с каждым годом.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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