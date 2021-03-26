В Павлодаре пенсионерку оштрафовали за неубранный снег. В ДП дали комментарий

В областной полиции сообщили, что "данный факт не соответствует действительности".

В Павлодаре участковый оштрафовал пенсионерку за неубранный снег, передает zakon.kz.

25 марта в социальной сети Instagram опубликована информация, в который указывалось, что якобы "участковый оштрафовал пенсионерку за неубранный снег". Данный факт не соответствует действительности. В ходе проверки установлено, что к пенсионерке Галине Белек участковый и сотрудники полиции не приходили, никакой штраф на нее не накладывали, административный материал не составлялся. пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

Как отметили в ведомстве, с начала текущего года наказано 1773 организации и предприятия за нарушения правил благоустройства.

Физические лица, в том числе пенсионеры, к ответственности по данной статье не привлекались, - уточнили в ДП.

Как сообщало ранее irbistv.kz, 86-летней одинокой пенсионерке из Павлодара грозит штраф за сугробы возле дома.

Нужно было оплатить штраф за то, что я на улице снег собираю. Участковые приходили к нам. Бумажку давали, чтобы расписались. Снега много, - говорила жительница дома №305 по улице Машхур Жусупа Галина Белек.

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