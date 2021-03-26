В Алматы потоки пациентов с КВИ разделяют в зависимости от течения болезни

Об этом сообщили на заседании Оперативного штаба по противодействию COVID-19.

На заседании Оперативного штаба по противодействию КВИ под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с участием министра здравоохранения Алексея Цоя рассмотрен системный подход по эшелонированию ковидных стационаров, передает zakon.kz.

В ходе совещания заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что для повышения качества медицинских услуг внедрен принцип разделения всех стационаров по степени тяжести пациентов – эшелонирование.

В первом эшелоне задействовано пять стационаров, рассчитанные на 2480 койко-мест, в резерве имеется 250 мест. Во втором эшелоне числится 15 стационаров, рассчитанных на 890 койко-мест, в резерве 985 койко-мест. В третьем эшелоне находятся восемь стационаров, рассчитанных на 1630 мест, в резерве 776 койко-мест.

По словам Бабакумарова, на сегодня подготовлено 28 ковидных клиник мощностью 7011 койко-мест и 250 реанимационных. Задействовано 5000 инфекционных и 220 реанимационных коек. Кроме того, введен в эксплуатацию филиал Городской инфекционной больницы на РВ-90, построено две новые модульные клиники с общей коечной мощностью 1080 коек. Такой коечный фонд предполагает до 500 госпитализаций в сутки.

В настоящее время на передовой в инфекционных стационарах работает около 2000 медработников, в резерве находятся 2758 медицинских работников.

В рамках модернизации медучреждений принята и реализуется общегородская программа обеспечения клиник централизованными системами подачи медицинского кислорода. Цель - 100% оснащение кислородом 16 клиник города. За 2020 год шесть клиник полностью оснащены кислородом, в текущем году еще в 10 клиниках будут установлены кислородные станции.

Заместитель акима Алматы Бабакумаров подчеркнул, что с целью снижения смертности внедрена работа мультидисциплинарных бригад. Для централизации контроля над всеми реанимациями города создан Центр анестезиологии и реаниматологии, а также мобильная бригада анестезиологов и реаниматологов для быстрого реагирования.

Для решения задачи, поставленной главой государства, принят общегородской проект по снижению кадрового дефицита в медицинских организациях Алматы. В 2021 году планируется обеспечить целевой заказ на подготовку 120 врачей по программам резидентуры по специальностям "Анестезиология и реаниматология", "Врач общей практики", "Невропатолог детский и взрослый" и другим остродефицитным специальностям за счет местного бюджета.

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