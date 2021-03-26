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Новые снимки Марса появились в Сети

Фото: pixabay.com 26 марта 2021, 18:56

Изображения были сделаны на высоте в 11 тыс. км над поверхностью планеты.

Опубликованы два новых снимка Марса, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, снимки "красной планеты", которые сделаны космическим зондом "Тяньвэнь-1", опубликовало Китайское национальное космическое управление.

Как уточнили в ведомстве, оба изображения Марса были сделаны на высоте в 11 тыс. км над поверхностью планеты.

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