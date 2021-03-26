Новые снимки Марса появились в Сети

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Изображения были сделаны на высоте в 11 тыс. км над поверхностью планеты.
Опубликованы два новых снимка Марса, передает zakon.kz.
По данным РИА Новости, снимки "красной планеты", которые сделаны космическим зондом "Тяньвэнь-1", опубликовало Китайское национальное космическое управление.
Как уточнили в ведомстве, оба изображения Марса были сделаны на высоте в 11 тыс. км над поверхностью планеты.
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