Бывший муж Жанны Фриске стал отцом во второй раз

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Телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз, сообщает zakon.kz.
Радостным событием шоумен поделился на странице в Instagram.
Добро пожаловать! - написано на странице.
У Шепелева уже есть сын от певицы Жанны Фриске. Второго ребенка телеведущему подарила его невеста Екатерина Тулупова.
Ранее артист уже сообщал о беременности своей возлюбленной и отметил, что очень счастлив.
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