Бывший муж Жанны Фриске стал отцом во второй раз

Имя пока неизвестно.

Телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз, сообщает zakon.kz.

Радостным событием шоумен поделился на странице в Instagram.

Добро пожаловать! - написано на странице.

У Шепелева уже есть сын от певицы Жанны Фриске. Второго ребенка телеведущему подарила его невеста Екатерина Тулупова.

Ранее артист уже сообщал о беременности своей возлюбленной и отметил, что очень счастлив.

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