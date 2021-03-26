Цой поручил усилить работу по локализации инфекции в Алматы

Министр поставил перед медицинским активом города ряд задач.

Министр здравоохранения Алексей Цой провел выездное заседание штаба по борьбе с КВИ в Алматы с участием специалистов территориальных департаментов санэпидконтроля, медфармдеятельности, представителей местных исполнительных органов, сообщает zakon.kz.

В своем выступлении глава Минздрава указал на недостаточный контроль за развитием эпидситуации в городе. Цой поставил перед медицинским активом Алматы ряд задач, которые необходимо решать в кратчайшие сроки для нивелирования рисков дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Это касается оперативного создания резервных больничных мощностей, разработки алгоритмов реагирования на рост заболеваемости КВИ, необходимости поставок дополнительных объемов вакцин для максимального охвата взрослого населения города, лекарственного обеспечения.

Министр акцентировал внимание на выполнении мероприятий по своевременному выявлению, обследованию и наблюдению за контактными лицами на уровне первичного звена, городских поликлинических служб. Также он отметил важность своевременного расследования очагов распространения коронавируса, которые могут стать угрозой неконтролируемого роста случаев КВИ.

На встрече было отмечено несвоевременное выявление лиц, контактных с больными, наблюдение и мониторинг их состояния здоровья. Следует также повысить эффективность работы мониторинговых групп и своевременное принятие мер к нарушителям карантинных мер.

Учитывая увеличение объема поступающей вакцины, требуется скорректировать контингент, подлежащий вакцинации и достаточность прививочных пунктов, проконтролировать обеспеченность холодильным оборудованием с учетом организации выездных прививочных бригад для обеспечения охвата подлежащего населения вакцинацией.

Отмечая за последние две недели нахождение Алматы в зоне повышенного эпидриска, наблюдается наибольшее количество тяжелых больных с КВИ по стране, число которых увеличилось в 2,7 раза. При этом наибольший удельный вес тяжелых больных поступил в течение первых суток, что свидетельствует о недостаточной работе на уровне медицинских организаций первичного звена.

В целом, по итогам выездного заседания штаба по борьбе по борьбе с КВИ, Алексей Цой поручил усилить работу по локализации инфекции по всем направлениям, включая строгое соблюдение ограничительных мер.

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Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по распространению коронавируса.

Справочно:

По состоянию на 25 марта в Алматы зарегистрировано 31 307 больных с положительным результатом COVID-19 и 5498 вероятных случаев COVID-19 (ПЦР-). Зарегистрировано 559 летальных случаев (452 КВИ+, 107 КВИ-).

В течение последних семи дней показатель заболеваемости КВИ+ на 100 тыс. населения составил 141, репродуктивное число Rt - 1,11. За последние сутки зарегистрирован 341 случай КВИ+, прирост составил 1,1.

За последнюю неделю (с 18 по 24 марта) по сравнению с предыдущей неделей (с 11 по 17 марта) отмечается рост заболеваемости в 1,3 раза (с 2033 до 2659 случаев).

Наиболее высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Бостандыкском, Ауэзовском, Медеуском и Наурызбайском районах.

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