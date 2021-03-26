В Казахстане выявлены новые мутации коронавируса

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Алматы.

Алматинцев призывают усилить профилактику КВИ на фоне выявления британского и южноафриканского штаммов, сообщает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач Алматы, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жандарбек Бекшин обратился к горожанам с призывом соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

На сегодня Алматы продолжает находиться в "красной" зоне. В этом году в мегаполисе зарегистрировано 12 800 случаев КВИ. Сохраняется высокий уровень заболеваемости в условиях циркуляции мутированных штаммов. Получены результаты геномного секвенирования измененных участков - выявлены мутации, характерные для британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Новые штаммы имеют более высокую контагиозность. По сравнению с предыдущим базовым штаммом показатель заражаемости новых штаммов выше до 70%. То есть данная инфекция более заразная. Именно это и дает высокий прирост заражений, который отмечается в последнее время в мегаполисе. Жандарбек Бекшин

Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в городе, он вновь обратился к горожанам.

На сегодня единственный способ обезопасить себя от КВИ – это вакцинация. В апреле мы ожидаем новые поставки доз вакцин. Вместе с тем, учитывая двухмиллионное население Алматы, а также высокий уровень миграции, сейчас на фоне циркуляции новых штаммов, призываю всех к усилению антиковидных мер. Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения общественных мест и максимально избегать массового скопления людей, - сказал главсанврач Алматы.

26 марта в Алматы состоялось оперативное расширенное заседание городской комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции с участием членов республиканской комиссии во главе с министром здравоохранения Алексеем Цоем, вице-министром Ажар Гиният и председателем комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетовой. На встрече рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация, проинспектирована работа ряда медицинских организаций на предмет соблюдения требований инфекционного контроля в части зонирования и соблюдения движения потоков пациентов и персонала в стационарах и поликлиниках города и оказания населению медицинской помощи. Также проведен оперативный штаб с участием санитарно-эпидемиологической службы города.

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Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по распространению коронавируса.

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